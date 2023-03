Ultime Notizie Roma del 23-03-2023 ore 13:10 (Di giovedì 23 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio trovare una linea comune su le grandi sfide che da qui a fine anno attendono l’Europa senza arrivare allo scontro aperto sembra essere questo l’obiettivo principale del Consiglio Europeo che si svolge oggi e domani a Bruxelles definito da un altro funzionario europeo vertice geoeconomico va rigatoni temi ma con qualche fronte Spinoso la riforma del patto di stabilità il capitolo ambientale che include Tra l’altro il dossier nucleare ed è su questi due aspetti che l’equilibrio potrebbe darsi di migranti si parlerà solo nel corso della cena con il punto informativo di Ursula von der leyen il capitolo nell’agenda è marginale Ma qualcuno prenderà la parola lo faranno landese Marta e Giorgia Meloni ponendo sul tavolo dei leader l’allarme per la crisi in Tunisia a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio trovare una linea comune su le grandi sfide che da qui a fine anno attendono l’Europa senza arrivare allo scontro aperto sembra essere questo l’obiettivo principale del Consiglio Europeo che si svolge oggi e domani a Bruxelles definito da un altro funzionario europeo vertice geoeconomico va rigatoni temi ma con qualche fronte Spinoso la riforma del patto di stabilità il capitolo ambientale che include Tra l’altro il dossier nucleare ed è su questi due aspetti che l’equilibrio potrebbe darsi di migranti si parlerà solo nel corso della cena con il punto informativo di Ursula von der leyen il capitolo nell’agenda è marginale Ma qualcuno prenderà la parola lo faranno landese Marta e Giorgia Meloni ponendo sul tavolo dei leader l’allarme per la crisi in Tunisia a ...

