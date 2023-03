Ultime Notizie – Range Rover, al via progetto Leadership Academy con Politecnico di Torino (Di giovedì 23 marzo 2023) Brand di riferimento fra i fuoristrada di lusso Range Rover vanta una Leadership conquistata sul campo, grazie a modelli dalla qualità elevata, esclusivi, con cui ha creato un nuovo segmento di mercato, ispirando e creando seguaci. Fedele alle sue origini, Range Rover è peraltro un marchio in continua evoluzione, sostenibile e aperto ai cambiamenti. Dall’incontro tra Range Rover e il Politecnico di Torino è nato il progetto Leader by Example, un percorso dove nell’ambito di corsi di laurea sulla sulla sostenibilità, design e innovazione, gli studenti hanno potuto incontrare cinque leader, cinque eccellenze nei rispettivi ambiti professionali. I personaggi coinvolti nell’iniziativa sono: Ettore Bocchia (Leader by ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Brand di riferimento fra i fuoristrada di lussovanta unaconquistata sul campo, grazie a modelli dalla qualità elevata, esclusivi, con cui ha creato un nuovo segmento di mercato, ispirando e creando seguaci. Fedele alle sue origini,è peraltro un marchio in continua evoluzione, sostenibile e aperto ai cambiamenti. Dall’incontro trae ildiè nato ilLeader by Example, un percorso dove nell’ambito di corsi di laurea sulla sulla sostenibilità, design e innovazione, gli studenti hanno potuto incontrare cinque leader, cinque eccellenze nei rispettivi ambiti professionali. I personaggi coinvolti nell’iniziativa sono: Ettore Bocchia (Leader by ...

