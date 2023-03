Ultime Notizie – “Raccogliamo stessi dati di Fb e Tw”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tik Tok raccoglie glidi Facebook e Twitter, ha spiegato il Ceo della piattaforma Shou Chew nella sua testimonianza al Congresso in cui è stato attaccato, anche duramente, da Repubblicani e Democratici. “Questi sono ifrequentemente raccolti da numerose altre aziende”, ha affermato, rispondendo alla richiesta di un impegno, a non raccoglieresulla salute o la localizzazione, del deputato Frank Pallone. “Siamo impegnati a essere molto trasparenti con i nostri utenti su quello che. Non credo chedi più della maggioranza degli attori dell’industria”, ha aggiunto sottolineando, più volte interrotto dai parlamentari, che l’azienda non è una estensione del governo cinese che “non ha accesso ai, non ce li ha mai ...