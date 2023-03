Ultime Notizie – “Punti nascita con anestesista e pediatra, mai meno di 500 parti l’anno” (Di giovedì 23 marzo 2023) Per garantire standard di sicurezza a madre e bambino “i Punti nascita devono essere di almeno 1000 parti all’anno e mai meno di 500”, nell’organico “anche un anestesista e un pediatra con competenze specifiche neonatologiche”, è “impensabile che non si possa intervenire in caso di emergenza”. Così gli esperti delle associazioni dei medici ginecologi (Sigo) neonatologi (Sin) e degli Anestesisti-rianimatori (Siaarti) in Audizione alla Camera concernente “Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei Punti nascita” che si è svolta oggi nell’Aula della XII Commissione Affari sociali. Molte le società scientifiche affiliate alla Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism) che hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Per garantire standard di sicurezza a madre e bambino “idevono essere di al1000ale maidi 500”, nell’organico “anche une uncon competenze specifiche neonatologiche”, è “impensabile che non si possa intervenire in caso di emergenza”. Così gli esperti delle associazioni dei medici ginecologi (Sigo) neonatologi (Sin) e degli Anestesisti-rianimatori (Siaarti) in Audizione alla Camera concernente “Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei” che si è svolta oggi nell’Aula della XII Commissione Affari sociali. Molte le società scientifiche affiliate alla Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism) che hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - ANSA_Motori : Renault Mégane R.S. Ultime: si aprono gli ordini in Italia #ANSAmotori - RadioBullets : Atletica, divieto per le atlete transgender di partecipare alle gare femminili La decisione ???? - lottodasola : RT @Adriano72197026: Il vaso si scopre ogni giorno di più ed il letame che ne viene fuori cresce a dismisura. Le ultime notizie confermano… - gianpaolag18 : RT @Majin79: Non è una di quelle notizie che di solito passa per i telegiornali, ma ci tenevo a riportarla... È scomparsa #LucySalani la do… -