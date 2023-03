Ultime Notizie – Ponte Stretto ‘sfida necessaria’, 27 marzo confronto al teatro Massimo di Palermo (Di giovedì 23 marzo 2023) Una campata unica di tre chilometri che collegherà la Calabria con la Sicilia e un traffico stimato di seimila veicoli all’ora e duecento treni al giorno. All’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto che ridà vita alla società Stretto di Messina, si prevede per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Lunedì 27 marzo, alle 10, al teatro Massimo di Palermo, Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia dedicheranno una giornata a ‘Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria‘. Tra i relatori il ministro Raffaele Fitto, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Mai come ora il Ponte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Una campata unica di tre chilometri che collegherà la Calabria con la Sicilia e un traffico stimato di seimila veicoli all’ora e duecento treni al giorno. All’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto che ridà vita alla societàdi Messina, si prevede per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori per ilsullo. Lunedì 27, alle 10, aldi, Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia dedicheranno una giornata a ‘Ilsullo, una sfida necessaria‘. Tra i relatori il ministro Raffaele Fitto, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Mai come ora il...

