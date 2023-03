Ultime Notizie – “Occidente porta umanità verso Armageddon”

(Di giovedì 23 marzo 2023) I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso dire l’sull’orlo di unnucleare. Lo ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all’uranio impoverito sono un tipo standard di armi utilizzate da decenni e non presentano alcun rischio elevato. “Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile. I funzionari statunitensi hanno raggiunto un nuovo basso livello con le loro dichiarazioni irresponsabili. C’è un flusso continuo di armi letalil’Ucraina, che vengono utilizzate per annientare civili, aree residenziali, scuole, ospedali, asili”, ha detto Antonov, secondo una dichiarazione dell’ambasciata. “Sembra che l’illuminato, guidato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - GeometraTorresi : SUPERBONUS 110 proroga unifamiliari ultime notizie: spunta anche la detrazione in 10 anni ?? #DaniloTorresi… - piertripla : RT @Adriano72197026: Il vaso si scopre ogni giorno di più ed il letame che ne viene fuori cresce a dismisura. Le ultime notizie confermano… - Elohim074 : RT @Adriano72197026: Il vaso si scopre ogni giorno di più ed il letame che ne viene fuori cresce a dismisura. Le ultime notizie confermano… - iq_196 : RT @Adriano72197026: Il vaso si scopre ogni giorno di più ed il letame che ne viene fuori cresce a dismisura. Le ultime notizie confermano… -

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 393. Mentre proseguono gli scontri sul campo tra gli eserciti, non si placano le tensioni politiche. La scelta del Regno Unito di inviare proiettili all'...Lo aveva detto il ministro dell'Economia . Lo ha ribadito in maniera più decisa e dura il Presidente del consiglio . Il governo ha dovuto mettere 'una pezza' a un provvedimento che ha 'lasciato nelle ...Le prove avevano evidenziato come la base delle piante sia compromessa e presenti cavità interne al tronco. In tali condizioni non è garantita la stabilità delle piante che evidenziano anche segni di ...

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

I motivi che possono spingere due persone a litigare sono davvero tanti, ma oggi non vogliamo giudicare chi ultimamente ha litigato con un amico o una collega, il nostro intento è completamente ...Evidente la sfida alla Tesla Model 3 che parte da 42 mila euro. MS11 - questo il nome per ora del modello - dovrebbe essere equipaggiata con sensori Lidar di ultima generazione che le permetterebbero ...