Ultime Notizie – Nuova legale d’ufficio Messina Denaro | “Non ho paura”

(Di giovedì 23 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Non mi spaventa difendere Matteo, per me è un imputato come tutti gli altri. Sono tranquilla”. Ma le mani e la voce tremante tradiscono le parole dell’avvocata Adriana Vella. La scelta della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta per difendereil bossè caduta su di lei. Dopo due rinunce consecutive, il capomafia detenuto all’Aquila, ha adesso un difensore. Seppure. Sarà lei, Adriana Vella del foro di Caltanissetta, a dovere fare la discussione nel processo d’appello che vede il capomafia di Castelvetrano imputato per le stragi mafiose del ’92 in cui furono uccisi i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. E’ stata necessaria una sospensione di un’ora per riuscire a trovare la ...