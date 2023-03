Ultime Notizie – “Nave da guerra Usa entrata illegalmente in Mar Cinese”, la denuncia di Pechino (Di giovedì 23 marzo 2023) L’esercito Cinese ha dichiarato che una Nave da guerra statunitense è entrata illegalmente nelle acque delle isole Xisha, nel Mar Cinese Meridionale. Il portavoce del Comando Sud, il colonnello dell’aeronautica Tian Junli, ha detto che l’Esercito popolare di liberazione (PLA) ha monitorato e allertato un cacciatorpediniere missilistico. Junli ha assicurato che questa azione “mina gravemente” la pace e la stabilità nella regione del Mar Cinese Meridionale e che l’esercito rimarrà in allerta e adotterà tutte le misure necessarie per “salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza, la pace e la stabilità” nell’area. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) L’esercitoha dichiarato che unadastatunitense ènelle acque delle isole Xisha, nel MarMeridionale. Il portavoce del Comando Sud, il colonnello dell’aeronautica Tian Junli, ha detto che l’Esercito popolare di liberazione (PLA) ha monitorato e allertato un cacciatorpediniere missilistico. Junli ha assicurato che questa azione “mina gravemente” la pace e la stabilità nella regione del MarMeridionale e che l’esercito rimarrà in allerta e adotterà tutte le misure necessarie per “salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza, la pace e la stabilità” nell’area. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

