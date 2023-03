Ultime Notizie – Migranti, von der Leyen: “Incrementare numero ingressi legali” (Di giovedì 23 marzo 2023) Parlando del fenomeno migratorio durante la prima sessione del vertice europeo a Bruxelles, a quanto si apprende, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha sottolineato la necessità di “Incrementare il numero di ingressi di lavoratori regolari da Paesi terzi”. Ha citato, poi, “l’esperienza estremamente positiva dell’Italia con i corridoi umanitari”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Parlando del fenomeno migratorio durante la prima sessione del vertice europeo a Bruxelles, a quanto si apprende, la presidente della Commissione europea Ursula Von derha sottolineato la necessità di “ildidi lavoratori regolari da Paesi terzi”. Ha citato, poi, “l’esperienza estremamente positiva dell’Italia con i corridoi umanitari”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

