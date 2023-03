Ultime Notizie – La Sec pronta a colpire Coinbase, cade il castello delle criptovalute? (Di giovedì 23 marzo 2023) Un avviso formale, che preannuncia una citazione in giudizio per aver violato le leggi sullo scambio di titoli. Si chiama tecnicamente ‘Wells notice’. Coinbase, la più grande piattaforma di criptovalute degli Stati Uniti, è nel mirino della Sec, l’autorità americana che vigila su Wall Street. La notizia fa immediatamente scendere le quotazioni e mette in allarme tutto il mondo delle criptovalute. Perché Coinbase è stata considerata finora ‘un luogo sicuro’ dove scambiare la moneta cripto, una sorta di avamposto che dopo la quotazione del 2021 sembrava messo al riparo perché chiamato a rispettare le regole. Ora è proprio la violazione delle regole che viene contestata. In particolare, quelle sugli asset digitali quotati, oltre al servizio di staking Coinbase Earn e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Un avviso formale, che preannuncia una citazione in giudizio per aver violato le leggi sullo scambio di titoli. Si chiama tecnicamente ‘Wells notice’., la più grande piattaforma didegli Stati Uniti, è nel mirino della Sec, l’autorità americana che vigila su Wall Street. La notizia fa immediatamente scendere le quotazioni e mette in allarme tutto il mondo. Perchéè stata considerata finora ‘un luogo sicuro’ dove scambiare la moneta cripto, una sorta di avamposto che dopo la quotazione del 2021 sembrava messo al riparo perché chiamato a rispettare le regole. Ora è proprio la violazioneregole che viene contestata. In particolare, quelle sugli asset digitali quotati, oltre al servizio di stakingEarn e ...

