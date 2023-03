Ultime Notizie – Invalidità civile e invio documentazione, procedura online semplificata (Di giovedì 23 marzo 2023) La presentazione della documentazione sanitaria che occorre produrre per permettere a Inps di accertare gli stati invalidanti e di disabilità viene ulteriormente semplificata attraverso la trasmissione digitale della necessaria documentazione. “Si potranno infatti allegare le necessarie certificazioni direttamente sul nostro nuovo portale, anche attraverso il medico certificatore o il proprio patronato”, annuncia una nota dell’istituto di previdenza. Quindi, le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario, al fine di definire il riconoscimento delle prestazioni di Invalidità civile, sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamarlo a visita diretta. Chiaramente tutto ciò, si legge nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) La presentazione dellasanitaria che occorre produrre per permettere a Inps di accertare gli stati invalidanti e di disabilità viene ulteriormenteattraverso la trasmissione digitale della necessaria. “Si potranno infatti allegare le necessarie certificazioni direttamente sul nostro nuovo portale, anche attraverso il medico certificatore o il proprio patronato”, annuncia una nota dell’istituto di previdenza. Quindi, le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario, al fine di definire il riconoscimento delle prestazioni di, sono autorizzate a definire i verbali sulla base della solaprodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamarlo a visita diretta. Chiaramente tutto ciò, si legge nella ...

