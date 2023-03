Ultime Notizie – “Crisi cardiaca poteva essere fatale”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Si è trattato di una fibrillazione ventricolare, un evento chepotenzialmente. E’ stata subito applicata una flebo di potassio. Attualmente è sotto monitoraggio perché c’è la possibilità alta che si verifichi di nuovo un evento simile”. Lo riferisce il medico che questa mattina ha incontrato Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da 5 mesi contro il 41bis, in merito al malore accusato il 21 marzo scorso. Il quadro clinico “è complessivamente stabile, ma mi e’ sembrato stanco e giù di umore. Si sente triste e depresso. Il peso è stabile. Dal punto vista neurologico ho spiegato ad Alfredo che per limitare i danni dovrebbe riprendere ad assumere le vitamine del gruppo b e un integratore. Su questo deciderà domani”, ha spiegato il medico al difensore dell’anarchico l’avvocato Flavio Rossi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Borse in calo, banche centrali sotto i riflettori. La #Svizzera alza i tassi di 50 punti base' - di Chiara Di Cristofaro… - FilcaCislLatina : RT @Cisl_Lazio: Bilancio Regione Lazio alla nostra richiesta di confronto, nelle scorse ore l’Assessore Giancarlo Righini ci ha informato t… - PaoloMasciarel1 : RT @Cisl_Lazio: Bilancio Regione Lazio alla nostra richiesta di confronto, nelle scorse ore l’Assessore Giancarlo Righini ci ha informato t… - NoiseTrading : RT @Adriano72197026: Il vaso si scopre ogni giorno di più ed il letame che ne viene fuori cresce a dismisura. Le ultime notizie confermano… -

Quest'- che si trovano anche in piante e altri animali - sono capaci di attaccare una grande gamma di possibili invasori dannosi, come batteri, funghi, virus e persino cellule tumorali . I ...ARTICOLO PRECEDENTE Nasce l'Ordine dei Fisioterapisti di SalernoZerottonove Nasce l'Ordine dei Fisioterapisti di Salerno 23 Marzo Zerottonove Salerno, 'Giornate FAI di primavera 2023':...Intervista Elmas Ecco tutti i temi affrontati da Elmas CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

La Fiorentina batte il Lecce 1-0 grazie all'autogol di Antonino Gallo. Come di consueto, per dare vita al Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di indicare il migliore in campo tra gli uomini di ...negli ultimi piani quinquennali ha investito miliardi per diventare leader nelle tecnologie e soluzioni sostenibili in cui il contributo della chimica ha un ruolo centrale". L'assessore ha inoltre ...