Ultime Notizie – “Bene testo su pirateria | è progresso importante”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “L’approvazione bipartisan delsul contrasto alladigitale nell’Aula di Montecitorio rappresenta un passo avanti molto” per il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, che assicura: “Ora sarà compito del governo proseguire un confronto costruttivo con tutte le forze politiche del Parlamento per portare avanti riforme – soprattutto in tema di innovazione e trasformazione digitale – che rappresentano battaglie di civiltà e di legalità”. Il Sottosegretario di Stato rileva che “il contrasto alladigitale, che mi ha impegnato personalmente nella passata legislatura con la prima specifica proposta di legge in materia, rappresenta una priorità. Oggi abbiamo una grande occasione, da non sprecare”. “Occorre – osserva Butti – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - TuttoASRoma : FEMMINILE Juventus-Roma, finale di Coppa Italia, all’Arechi di Salerno (C.U.) - CalcioNews24 : Le ultime sulla #SerieA - WolfofBallaro : Se questo Tweet ti è stato utile e vuoi ringraziarmi: ?? Dai un po' di amore ai miei Tweet e condividili con i tuo… - CorriereCitta : Incidente a Roma, viene investito da uno scooter e muore in ospedale. Si cercano testimoni -

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

(ANSA) - ROME, MAR 23 - ANSA news agency is among the go-to Italian media outlets for lawmakers seeking reliable news, along with financial newspaper Il Sole 24 Ore, Sky TG24 and Rai television news ...A ribadire la posizione assunta da tutti i pontefici (compreso Papa Francesco) sono i vescovi italiani che stamattina hanno commentato il dibattito politico di queste ultime settimane. In pratica per ...