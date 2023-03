Ultime Notizie – 5 morti e 25 dispersi (Di giovedì 23 marzo 2023) Almeno cinque persone sono morte annegate e oltre 25 risultano disperse dopo che una imbarcazione che trasportava una quarantina di migranti subsahariani ha fatto naufragio al largo della costa della Tunisia. Lo riferisce il Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes), che su Facebook scrive che ”una barca con migranti è affondata di fonte alla costa di Al Lauza con 38 migranti a bordo”. La località di Al Lauza si trova nella provincia di Sfax, nella zona orientale della Tunisia. ”Cinque migranti sono stati soccorsi e cinque cadaveri sono stati recuperati, mentre gli altri risultano dispersi”, ha detto Romdhane ben Amor di Ftdes, spiegando che si tratta di ”migranti dell’Africa subsahariana”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Almeno cinque persone sono morte annegate e oltre 25 risultano disperse dopo che una imbarcazione che trasportava una quarantina di migranti subsahariani ha fatto naufragio al largo della costa della Tunisia. Lo riferisce il Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes), che su Facebook scrive che ”una barca con migranti è affondata di fonte alla costa di Al Lauza con 38 migranti a bordo”. La località di Al Lauza si trova nella provincia di Sfax, nella zona orientale della Tunisia. ”Cinque migranti sono stati soccorsi e cinque cadaveri sono stati recuperati, mentre gli altri risultano”, ha detto Romdhane ben Amor di Ftdes, spiegando che si tratta di ”migranti dell’Africa subsahariana”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

