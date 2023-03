Ugo Tognazzi, 5 ricette vere dell’attore come in “La grande bouffe” (Di giovedì 23 marzo 2023) Soffritto, bollito, maccheroni al pomodoro. “Il sugo mi scorre nelle vene“, diceva allietando amici commensali. Ugo Tognazzi ha un rapporto viscerale con la cucina. Se il cinema è il suo regno, il frigorifero di Velletri è la sua cappella di famiglia. Con 5 ricette originali, autentiche di casa Tognazzi, torniamo indietro nel tempo: a rammentare odori e sapori, perduti e ritrovati, di un uomo di palcoscenico e di focolare. Perché mangiare, può esser un vizio. Da un osso un intero pranzo Ugo Tognazzi in cucina, foto da Pinterest“Te cumpret un oss de manz, ma bello neh, con tutti i suoi nervetti e la carnina inturna..“. Questo insegnava ‘la zia del brodo’ al bambino Ugo. Da preparare la domenica quando giocava il Milan allo stadio, o per un convalescente, o semplicemente se regna sconsolato un osso nel frigo. Sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Soffritto, bollito, maccheroni al pomodoro. “Il sugo mi scorre nelle vene“, diceva allietando amici commensali. Ugoha un rapporto viscerale con la cucina. Se il cinema è il suo regno, il frigorifero di Velletri è la sua cappella di famiglia. Con 5originali, autentiche di casa, torniamo indietro nel tempo: a rammentare odori e sapori, perduti e ritrovati, di un uomo di palcoscenico e di focolare. Perché mangiare, può esser un vizio. Da un osso un intero pranzo Ugoin cucina, foto da Pinterest“Te cumpret un oss de manz, ma bello neh, con tutti i suoi nervetti e la carnina inturna..“. Questo insegnava ‘la zia del brodo’ al bambino Ugo. Da preparare la domenica quando giocava il Milan allo stadio, o per un convalescente, o semplicemente se regna sconsolato un osso nel frigo. Sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Nasceva oggi 101 anni di intelligente ironia UGO TOGNAZZI @TognazziR porta gli auguri a papà da parte nostra gra… - FigiSoda : RT @JamesLucasIT: Una raccolta di supercazzole del conte Lello Mascetti per festeggiare il compleanno di Ugo Tognazzi, uno dei più grandi m… - LazzatiDiana : RT @JamesLucasIT: Una raccolta di supercazzole del conte Lello Mascetti per festeggiare il compleanno di Ugo Tognazzi, uno dei più grandi m… - thisisbenzina : RT @grandeutognazzi: ??+1?? per Il grande Ugo Tognazzi ?????? ?????????? ?????????? - grandeutognazzi : e me lo disse tutto agitato come un attore che deve sostenere un provino per il suo primo ruolo importante.” Quest… -