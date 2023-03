Uganda, la legge contro la comunità Lgbtqi+: ergastolo e pena di morte per i gay (Di giovedì 23 marzo 2023) Solo due voti contrari su 389 deputati per la legge in Parlamento. Manca ora la firma del presidente Museveni da sempre contro i diritti Lgbtqi+. Il solo dichiararsi gay porta al carcere Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 marzo 2023) Solo due voti contrari su 389 deputati per lain Parlamento. Manca ora la firma del presidente Museveni da semprei diritti. Il solo dichiararsi gay porta al carcere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Ieri in #Uganda è stata approvata dal parlamento la “Legge anti-omosessualità”. Se dovesse entrare in vigore, le pe… - repubblica : Uganda, il Parlamento vota si alla legge anti-gay: carcere anche per chi si dichiara Lgbtq [a cura di redazione Est… - frances42492997 : RT @ravel80262268: Parlamento dell'Uganda: approva la legge per criminalizzare l'omosessualità con pene fino all'ergastolo e alla pena di m… - lord_john56 : RT @ravel80262268: Parlamento dell'Uganda: approva la legge per criminalizzare l'omosessualità con pene fino all'ergastolo e alla pena di m… - tittimaestra : RT @amnestyitalia: Ieri in #Uganda è stata approvata dal parlamento la “Legge anti-omosessualità”. Se dovesse entrare in vigore, le persone… -