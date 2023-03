Uganda | la legge contro la comunità Lgbtqi+ | ergastolo e pena di morte per i gay

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dai dieci anni di carcere all’, in alcuni casi anche ladi. Questo rischierà inchi violi la nuovale minoranze sessuali, apapprovata dal Parlamento: che criminalizza non i comportamenti bensì la semplice omosessualità, ovvero la “identificazione” in una delle categorie vietate: persone gay, lesbiche, transessuali, queer e così via saranno punite per il solo fatto di esistere. Unache prima ancora di entrare in vigore ha scatenato le proteste delle Nazioni Unite, della Casa Bianca, dell’Unione europea: unite nel chiedere al presidente ugandese Yoweri Museveni di non firmare il provvedimento. “L’approvazione di questadiscriminatoria – tra le peggiori nel suo genere nel ...

Già nel 2014 la Corte Costituzionale dell'Uganda aveva bloccato una legge simile. Il presidente Museveni sembra sulla carta favorevole, ma potrebbe non firmare per non incrinare i suoi rapporti con i

Uganda, il Parlamento vota si alla legge anti-gay: carcere anche per chi si dichiara Lgbtq la Repubblica

In trenta Paesi del mondo le persone Lgbtq+ vengono ancora incriminate, ma uno Stato africano è andato ben oltre, in Uganda verranno condannate a morte. La legge choc è stata votata dall'intero ...Solo due voti contrari su 389 deputati per la legge in Parlamento. Manca ora la firma del presidente Museveni da sempre contro i diritti Lgbtqi+. Il solo dichiararsi gay porta al carcere ...