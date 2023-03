Ue, verso incontro Meloni - Macron a Bruxelles questa sera (Di giovedì 23 marzo 2023) Dovrebbe tenersi questa sera l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del Consiglio europeo di Bruxelles. Il colloquio dovrebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Dovrebbe tenersil'tra la presidente del Consiglio Giorgiae il presidente francese Emmanuel, a margine del Consiglio europeo di. Il colloquio dovrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... global_project : RT @yabasta_edibese: #ELSURRESISTE | Seconda puntata della rubrica “Sulle tracce del sur che resiste”, verso la carovana e incontro interna… - ANPALServizi : #AnpalServizi: 'Oltre PUOI verso un modello più evoluto di misure e servizi in rete'. Un incontro per condividere l… - MotociclismoIT : Road map verso il Codice della strada - amerigospot : RT @yabasta_edibese: #ELSURRESISTE | Seconda puntata della rubrica “Sulle tracce del sur che resiste”, verso la carovana e incontro interna… - UniamociOnlus : Qualche immagine del recente incontro transnazionale del progetto #improve2, svoltosi in Lithuania lo scorso 13 e 1… -