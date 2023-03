(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar (Adnkronos) - In Europa "ho l'che ci sia un cortocircuito, ho capito che c'è un rinvio all'estate, ed è un bel problema. Credo ci siin una Italia,, che fino a pochi mesi fa e per anni ha detto porti chiusi, prima l'Italia, è finita la pacchia, guerra alle Ong. Poi scopri, una volta arrivati al governo, che la prova del governo e altro rispetto alla propaganda dell'opposizione". Lo ha detto Stefano, a Tagadà, a proposito del Consiglio Ue.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ue: Bonaccini, 'ho l'impressione che ci sia poca fiducia nella destra italiana' - - RicciPiemonte : @pierofassino Il problema di adesso è che gli iscritti hanno votato Bonaccini, e le sezioni vogliono sia mantenuto… -

Campania verso il commissario L', verificata con fonti molto riservate ma molto vicine ... del resto equamente distribuiti nella sua mozione e in quella di Stefano. Ce l'aveva con ...L'è che, per seguire l'imperativo di restituire una linea politica chiara al partito ... In Parlamento, infatti, gli equilibri sono a favore di Stefano. Ma c'è anche da considerare ...Un Quirinale al femminile oggi fa piùdi una donna al vertice di un'azienda partecipata, come vorrebbe Meloni. I Graffi di ... il ben piantato Stefano, preferito dai circoli nelle ...

Ue: Bonaccini, ‘ho l’impressione che ci sia poca fiducia nella destra italiana’ La Sicilia

Con Pd e Movimento 5 Stelle 'non c'è nessuna alleanza da fare'. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda intervistato dal Corriere della Sera in edicola oggi. 'Non c'è nessuna alleanza da fare p ...Nel mirino innanzitutto il caso di Caserta, che non ha l’anagrafe degli iscritti. Per questa ragione è difficile, anche tecnicamente, che il possibile futuro commissariamento della federazione provinc ...