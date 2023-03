Udinese, Marino: «Retegui mi ricorda Denis» (Di giovedì 23 marzo 2023) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato di Mateo Retegui, nuovo attaccante che ha sposato la Nazionale Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato di Mateo Retegui attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale. PAROLE – «Da quando ho cominciato ad osservare Mateo Retegui nel campionato argentino, ho trovato impressionante la sua somiglianza con il Tanque Denis che seguivo nel 2007 nell’ Independiente!!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato di Mateo, nuovo attaccante che ha sposato la Nazionale Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato di Mateoattraverso il proprio profilo Twitter ufficiale. PAROLE – «Da quando ho cominciato ad osservare Mateonel campionato argentino, ho trovato impressionante la sua somiglianza con il Tanqueche seguivo nel 2007 nell’ Independiente!!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

