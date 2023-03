Ucraina: World Athletics, russi e bielorussi esclusi dalle competizioni internazionali (Di giovedì 23 marzo 2023) Londra, 23 mar. - (Adnkronos) - russi e bielorussi rimarranno fuori dalle competizioni internazionali di atletica leggera per “il prossimo futuro”. Lo ha annunciato World Athletics, la federazione internazionale della regina degli sport. Al termine dell'esecutivo, il presidente Sebastian Coe ha annunciato la riammissione della federazione atletica di Mosca, sospesa da sette anni a seguito dello scandalo doping, ma al tempo stesso ha ribadito la sua linea dura sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali, intrapresa subito dopo l'invasione dell'Ucraina. Il Cio aveva messo al bando atleti di Mosca e Minsk a febbraio 2022, ma negli ultimi mesi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Londra, 23 mar. - (Adnkronos) -e bielorimarranno fuoridi atletica leggera per “il prossimo futuro”. Lo ha annunciato, la federazione internazionale della regina degli sport. Al termine dell'esecutivo, il presidente Sebastian Coe ha annunciato la riammissione della federazione atletica di Mosca, sospesa da sette anni a seguito dello scandalo doping, ma al tempo stesso ha ribadito la sua linea dura sulla partecipazione degli atletie bieloalle, intrapresa subito dopo l'invasione dell'. Il Cio aveva messo al bando atleti di Mosca e Minsk a febbraio 2022, ma negli ultimi mesi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'Occidente deve prepararsi a fornire assistenza militare a lungo termine e su scala industriale all'Ucraina, ha di… - StefanoMercur73 : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina A causa della guerra la Russia non è in grado di onorare i propri impegni. Effettivamente è da ieri che s… - Luxgraph : Meloni al Vertice Ue: «se crolla Tunisia rischio 900.000 rifugiati #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - MichelaRoi : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina A causa della guerra la Russia non è in grado di onorare i propri impegni. Effettivamente è da ieri che s… - veratto_A : RT @MetalHe69092042: I Dem americani hanno paura che molti altri Stati appoggino la proposta di pace cinese sull'Ucraina e non appoggino in… -