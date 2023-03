Ucraina: stato maggiore Kiev, 'respinti oltre 80 attacchi russi' (Di giovedì 23 marzo 2023) Kiev, 23 mar. (Adnkronos) - Ieri le forze ucraine hanno respinto 83 attacchi russi. Lo ha dichiarato lo stato maggiore delle forze armate di Kiev nel suo aggiornamento mattutino. Secondo quanto riferito, le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi sulla conduzione di offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nell'oblast di Donetsk. L'aeronautica Ucraina ha condotto 12 attacchi contro basi temporanee russe nelle ultime 24 ore, mentre le forze missilistiche e di artiglieria ucraine hanno distrutto un punto di controllo, tre basi per truppe e attrezzature russe, un deposito di munizioni e una stazione di guerra elettronica. Ieri, la russia ha lanciato 48 attacchi aerei e 75 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023), 23 mar. (Adnkronos) - Ieri le forze ucraine hanno respinto 83. Lo ha dichiarato lodelle forze armate dinel suo aggiornamento mattutino. Secondo quanto riferito, le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi sulla conduzione di offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nell'oblast di Donetsk. L'aeronauticaha condotto 12contro basi temporanee russe nelle ultime 24 ore, mentre le forze missilistiche e di artiglieria ucraine hanno distrutto un punto di controllo, tre basi per truppe e attrezzature russe, un deposito di munizioni e una stazione di guerra elettronica. Ieri, laa ha lanciato 48aerei e 75 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #23marzo Prima che uscisse in libreria, il libro di Abelow su guerra Ucraina è stato bocciato dagli opinionisti con… - putino : Il summit tra Vladimir Putin e Xi Jinping si è concluso senza progressi significativi su questioni chiave, incluso… - _Nico_Piro_ : tedesca ma nuovi stabilimenti sorgeranno (per un eterno stato di conflitto in Ucraina e nel mondo?). Viene da chied… - salvatore_irato : RT @_Nico_Piro_: #23marzo Prima che uscisse in libreria, il libro di Abelow su guerra Ucraina è stato bocciato dagli opinionisti con l’elme… - Nalu_2017 : L'ex presidente della Bolivia EVO MORALES: 'Se solo vediamo cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina, ci rendiamo… -