Ucraina, Schiff lancia manifestazione per Kiev nella sua Mira (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Un’iniziativa per la pace in Ucraina, per far capire la tragedia della guerra ma anche un’occasione per trasmettere la bellezza della cultura Ucraina, il senso di amore per il proprio Paese e l’unità del popolo ucraino. Giulia Schiff, l’ex allieva ufficiale dell’Aeronautica militare partita per l’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione russa, spiega così all’Adnkronos cosa l’ha spinta a promuovere, con l’organizzazione ‘CloudWalker.fund’ da lei fondata, una manifestazione sabato 25 marzo, dalle ore 15 alle 17 in piazza Nove Martini a Mira, suo paese natale. “Avrei potuto organizzare questa manifestazione a Roma o Milano, ma ho scelto Mira per dimostrare che mi sono trasferita in Ucraina ma non ho dimenticato le mie ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Un’iniziativa per la pace in, per far capire la tragedia della guerra ma anche un’occasione per trasmettere la bellezza della cultura, il senso di amore per il proprio Paese e l’unità del popolo ucraino. Giulia, l’ex allieva ufficiale dell’Aeronautica militare partita per l’fin dall’inizio dell’invasione russa, spiega così all’Adnkronos cosa l’ha spinta a promuovere, con l’organizzazione ‘CloudWalker.fund’ da lei fondata, unasabato 25 marzo, dalle ore 15 alle 17 in piazza Nove Martini a, suo paese natale. “Avrei potuto organizzare questaa Roma o Milano, ma ho sceltoper dimostrare che mi sono trasferita inma non ho dimenticato le mie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? È tornata dall'Ucraina per testimoniare al processo su presunti casi di nonnismo al 70esimo stormo di Latina. Giu… - Gazzettino : Giulia Schiff torna nella sua Mira per la manifestazione dedicata all'Ucraina: «Non dimentico la mia città» - Sampieri06 : RT @dottorbarbieri: ?? È tornata dall'Ucraina per testimoniare al processo su presunti casi di nonnismo al 70esimo stormo di Latina. Giulia… - RaffaellaP6 : RT @dottorbarbieri: ?? È tornata dall'Ucraina per testimoniare al processo su presunti casi di nonnismo al 70esimo stormo di Latina. Giulia… - JackieMilesiF : 'Mi frustavano e urlavano 'più forte'':Giulia Schiff al processo x -