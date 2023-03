Ucraina-Russia, Zelensky: “Ecco i 5 ritardi che prolungano la guerra” (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai leader dell’Ue riuniti a Bruxelles in collegamento da un treno in movimento in Ucraina, ha parlato di “cinque ritardi” che potrebbero prolungare la guerra nel suo Paese, che sono il ritardo nella fornitura di “missili a lungo raggio” e di aerei da guerra “moderni”, un ritardo nell’adottare ulteriori “sanzioni” contro la Russia, un protrarsi troppo a lungo dei “negoziati di adesione” all’Ue. Il quinto ritardo riguarda la “formula della pace”. Lo spiegano fonti Ue, a margine del summit a Bruxelles. Zelensky ha sottolineato, in particolare, che “indebolire le sanzioni manderebbe un messaggio sbagliato” e ha chiesto ai leader europei di lavorare per un nuovo “round di sanzioni” contro la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr, parlando ai leader dell’Ue riuniti a Bruxelles in collegamento da un treno in movimento in, ha parlato di “cinque” che potrebbero prolungare lanel suo Paese, che sono il ritardo nella fornitura di “missili a lungo raggio” e di aerei da“moderni”, un ritardo nell’adottare ulteriori “sanzioni” contro la, un protrarsi troppo a lungo dei “negoziati di adesione” all’Ue. Il quinto ritardo riguarda la “formula della pace”. Lo spiegano fonti Ue, a margine del summit a Bruxelles.ha sottolineato, in particolare, che “indebolire le sanzioni manderebbe un messaggio sbagliato” e ha chiesto ai leader europei di lavorare per un nuovo “round di sanzioni” contro la ...

