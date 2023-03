Ucraina | Russia | Occidente porta umanità verso Armageddon

(Di giovedì 23 marzo 2023) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso dire l'sull'orlo di unnucleare. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le proiettili con uranio impoverito sono un tipo standard di armi utilizzate da decenni e non presentano alcun rischio elevato. "Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile. I funzionari statunitensi hanno raggiunto un nuovo basso livello con le loro dichiarazioni irresponsabili. C'è un flusso continuo di armi letalil', che vengono utilizzate per annientare civili, aree residenziali, scuole, ospedali, asili", ha detto Antonov, secondo una dichiarazione dell'ambasciata. "Sembra che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Che la posizione della Lega coincida con quella del M5S sull'invio di armi all'Ucraina non mi sconvolge. Ho ancora… - GuidoDeMartini : ?? IN PARLAMENTO SI COMINCIA AD ASCOLTARE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI CONTRARI ALL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA ?? ROM… - putino : La verità è che le munizioni ad uranio impoverito alla Russia fanno spavento per un solo motivo: sono capaci di pen… - darechd : RT @jacopo_iacoboni: Mentre nel Parlamento italiano Giuseppe Conte chiedeva di non mandare più armi all’Ucraina, la Russia faceva questo su… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: Mentre nel Parlamento italiano Giuseppe Conte chiedeva di non mandare più armi all’Ucraina, la Russia faceva questo su… -

Zelensky ha lodato i suoi "eroi", prima di fare tappa a Kharkiv dove ha consegnato al sindaco il premio onorario 'Città eroe dell''. Missile russo colpisce un condominio di Zaporizhzhia: il ...... in Occidente, come ine in Cina. A nulla serve sapere che impattando sull'obiettivo ... Sarà questo un domani il caso dell'E Xi si sforza ancora di presentarsi all'opinione internazionale come 'mediatore' tra, proponendo il suo piano di pace come punto di partenza per un dialogo. Tuttavia, non c'è dubbio ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca sui proiettili a uranio impoverito: "L'Occidente gioca con il fuoco". L ... la Repubblica

«C'è un flusso continuo di armi letali verso l'Ucraina, che vengono utilizzate per annientare ... Il giorno seguente il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la Russia dovrà reagire in modo ...C'è un flusso continuo di armi letali verso l'Ucraina, che vengono utilizzate per annientare ... Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, i paesi occidentali ...