Ucraina news | Nato | ' Sarà guerra di logoramento' Ungheria | ' Non arresteremo Putin'

Munizioni all'uranio impoverito, la minaccia dell'ambasciatore russo negli Usa: 'L'Occidente porta l'umanità sull'orlo dell'Armageddon'. Nella notte missili nella regione di Donetsk: due ...Il Consiglio europeo dei ministri degli Esteri ha deciso che noi produrremo un milione di munizioni, per 2 miliardi di euro, da consegnare all'entro il 2023. Tutto quello che stiamo facendo, ...La Russia potrebbe produrre 1.500 carri armati quest'anno per il conflitto contro l'. Ad annunciarlo il vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale Dmitry Medvedev, aggiungendo che 'il complesso militare - industriale si sta surriscaldando'

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi. Putin a corto di carri armati La Stampa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Le assenze della Lega durante il dibattito del 22 marzo alla Camera “francamente non mi preoccupano. Non c’è, nell’attuale contesto, misura più efficace di garantire u ...La guerra in Ucraina non ha danneggiato la partnership italo-tedesca", commenta Jörg Buck, consigliere delegato AHK Italien, secondo il quale, "il trend potrebbe essere positivo anche nel 2023, ...