Ucraina | Mosca | “Mig-29 da Slovacchia passo distruttivo”

(Adnkronos) – La Russia considera la consegna di quattro caccia Mig-29 dalla Slovacchia all'Ucraina come "un passo distruttivo", in contrasto con le dichiarazioni dei leader Ue sulla ricerca di soluzioni pacifiche al conflitto. Lo ha dichiarato all'agenzia Tass il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko. "Questo è ovviamente un passo distruttivo. Contraddice le numerose dichiarazioni dei leader dell'Ue secondo cui è necessario cercare vie d'uscita con mezzi pacifici", ha affermato. Grushko ha aggiunto che la Russia aggiornerà le statistiche degli aerei abbattuti in Ucraina. "Questa non è assolutamente una sorpresa per noi. È solo che verranno aggiunte nuove cifre alle nostre statistiche sugli aerei abbattuti", ha concluso.

