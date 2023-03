Ucraina: missili russi su Avdiivka nella notte, 2 morti (Di giovedì 23 marzo 2023) Due persone sono morte la notte scorsa durante un attacco missilistico russo contro la città di Avdiivka, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Due persone sono morte lascorsa durante un attaccostico russo contro la città diregione di Donetsk, nell'orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'...

