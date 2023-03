Ucraina, Meloni “Linea italiana chiara, assenze Lega non mi preoccupano” (Di giovedì 23 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Le assenze della Lega durante il dibattito del 22 marzo alla Camera “francamente non mi preoccupano. Non c'è, nell'attuale contesto, misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, è l'unico modo per costringere a una negoziazione, che deve essere però giusta. Non sono preoccupata perchè guardo ai fatti, e la Linea dell'Italia su questo è molto chiara, non ho mai avuto problemi”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio Europeo.Sulla governance economica “penso che l'Unione Europea debba imparare dai suoi errori del passato e dalla realtà che stiamo affrontando – ha spiegato il presidente del Consiglio -. Sono richiesti grandi investimenti per la transizione energetica e altro, non si può pensare che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ledelladurante il dibattito del 22 marzo alla Camera “francamente non mi. Non c'è, nell'attuale contesto, misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, è l'unico modo per costringere a una negoziazione, che deve essere però giusta. Non sono preoccupata perchè guardo ai fatti, e ladell'Italia su questo è molto, non ho mai avuto problemi”. Lo ha detto il premier Giorgia, arrivando al Consiglio Europeo.Sulla governance economica “penso che l'Unione Europea debba imparare dai suoi errori del passato e dalla realtà che stiamo affrontando – ha spiegato il presidente del Consiglio -. Sono richiesti grandi investimenti per la transizione energetica e altro, non si può pensare che non ...

