Ucraina, Meloni: “L’equilibrio tra le forze in campo è l’unico modo per costringere a una negoziazione” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Non c’è, nell’attuale contesto, misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, è l’unico modo per costringere a una negoziazione, che deve essere però giusta. Non sono preoccupata perché guardo ai fatti, e la linea dell’Italia su questo è molto chiara, non ho mai avuto problemi”. È quanto ha detto il premier Giorgia Meloni, a margine del Consiglio Europeo parlando della guerra in Ucraina. “Questo può favorire la negoziazione che deve tenere presente chi è l’aggressore e chi l’aggredito”, ha spiegato il premier. La Meloni sull’Ucraina se ne infischia delle divergenze con la Lega. Per il premier si può arrivare a un negoziato solo con le armi “Francamente le posizioni della Lega ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) “Non c’è, nell’attuale contesto, misura più efficace di garantire un equilibrio tra lein, èpera una, che deve essere però giusta. Non sono preoccupata perché guardo ai fatti, e la linea dell’Italia su questo è molto chiara, non ho mai avuto problemi”. È quanto ha detto il premier Giorgia, a margine del Consiglio Europeo parlando della guerra in. “Questo può favorire lache deve tenere presente chi è l’aggressore e chi l’aggredito”, ha spiegato il premier. Lasull’se ne infischia delle divergenze con la Lega. Per il premier si può arrivare a un negoziato solo con le armi “Francamente le posizioni della Lega ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Quando la presidente Meloni -in un discorso che non ho per nulla condiviso - ha parlato del sostegno all’Ucraina, i… - chiaragribaudo : La luna di miele fra #Meloni e gli italiani è finita. Lo dicono i sondaggi e la voce del Paese reale. La maggioranz… - DantiNicola : Nessun ministro accanto alla Presidente del Consiglio, un solo intervento in aula. Oggi alla Camera, come ieri in S… - Illungimirante : @lazzaro93470494 @Qua_Agatha Cosa c'entra Orban? Sulla questione Ucraina orban e meloni si sono allontanati - Patrick44378889 : RT @mietitrice2020: Italian prime minister Giorgia Meloni responds to the pacifists in parliament #UkraineRussianWar #Ukraine #Ucraina http… -