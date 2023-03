Ucraina, il capo di Stato maggiore della Difesa: “Ci siamo avvicinati al livello di allarme per le scorte militari” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Il sostegno all’Ucraina ha creato problemi un po’ a tutti: quando mi sono trovato nei vari consessi con le nazioni alle alleate o con quelle che fanno parte del gruppo di contatto per l’Ucraina, sono stati tutti fortemente coinvolti e preoccupati per l’abbassamento del livello delle scorte“. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, in audizione alla Commissione Difesa ed Esteri del Senato. Il livello, ha comunque rassicurato, “non si è abbassato oltre il livello di allarme ma tutti quanti ci siamo avvicinati a quel limite e ci siamo resi conto che non abbiamo un supporto adeguato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “Il sostegno all’ha creato problemi un po’ a tutti: quando mi sono trovato nei vari consessi con le nazioni alle alleate o con quelle che fanno parte del gruppo di contatto per l’, sono stati tutti fortemente coinvolti e preoccupati per l’abbassamento deldelle“. Lo ha detto ildi, Giuseppe Cavo Dragone, in audizione alla Commissioneed Esteri del Senato. Il, ha comunque rassicurato, “non si è abbassato oltre ildima tutti quanti cia quel limite e ciresi conto che non abbiamo un supporto adeguato in ...

