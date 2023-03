Ucraina: ambasciatore russo in Usa, 'Occidente avvicina umanità ad Armageddon' (Di giovedì 23 marzo 2023) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sono un tipo standard di armi utilizzate da decenni e non presentano alcun rischio elevato. "Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile. I funzionari statunitensi hanno raggiunto un nuovo basso livello con le loro dichiarazioni irresponsabili. C'è un flusso continuo di armi letali verso l'Ucraina, che vengono utilizzate per annientare civili, aree residenziali, scuole, ospedali, asili", ha detto Antonov, secondo una dichiarazione dell'ambasciata. "Sembra che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Washington, 23 mar. (Adnkronos) - I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'sull'orlo di unnucleare. Lo ha detto l'negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sono un tipo standard di armi utilizzate da decenni e non presentano alcun rischio elevato. "Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile. I funzionari statunitensi hanno raggiunto un nuovo basso livello con le loro dichiarazioni irresponsabili. C'è un flusso continuo di armi letali verso l', che vengono utilizzate per annientare civili, aree residenziali, scuole, ospedali, asili", ha detto Antonov, secondo una dichiarazione dell'ambasciata. "Sembra che ...

