Ucraina: Aiea, 'sicurezza centrale Zaporizhzhia resta precaria' (Di giovedì 23 marzo 2023) Vienna, 23 mar. (Adnkronos/Dpa) - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è allarmata dalla continua disconnessione dell'ultima linea elettrica di riserva rimasta nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. L'ultima linea elettrica di riserva da 330 kilovolt è stata danneggiata il 1° marzo ed è rimasta scollegata e in riparazione, ha dichiarato il capo dell'Aiea Rafael Grossi, aggiungendo che "la sicurezza nucleare della ZNPP rimane in uno stato precario". Da quando è stato disconnesso, l'impianto fa affidamento sui generatori diesel di emergenza per il raffreddamento del reattore e altre funzioni essenziali di sicurezza e protezione nucleare, ha affermato Grossi. "Chiedo ancora una volta un impegno di tutte le parti per garantire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Vienna, 23 mar. (Adnkronos/Dpa) - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica () è allarmata dalla continua disconnessione dell'ultima linea elettrica di riserva rimasta nellanucleare di, in. L'ultima linea elettrica di riserva da 330 kilovolt è stata danneggiata il 1° marzo ed è rimasta scollegata e in riparazione, ha dichiarato il capo dell'Rafael Grossi, aggiungendo che "lanucleare della ZNPP rimane in uno stato precario". Da quando è stato disconnesso, l'impianto fa affidamento sui generatori diesel di emergenza per il raffreddamento del reattore e altre funzioni essenziali die protezione nucleare, ha affermato Grossi. "Chiedo ancora una volta un impegno di tutte le parti per garantire la ...

