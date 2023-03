Ucraina, 17 bambini riabbracciano i loro genitori a Kiev (Di giovedì 23 marzo 2023) 17 bambini hanno fatto ritorno in bus a Kiev, in Ucraina, dai territori occupati dai russi per ricongiungersi con le loro famiglie dopo mesi di lontananza. Il rientro e' stato organizzato dall'ong "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) 17hanno fatto ritorno in bus a, in, dai territori occupati dai russi per ricongiungersi con lefamiglie dopo mesi di lontananza. Il rientro e' stato organizzato dall'ong "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ #Putin riconsegna i primi bambini deportati+++ Il primo gruppo di 15 minorenni #Ucraina della regione di Khers… - TizianaFerrario : Non erano orfani. Ecco il ritorno dai genitori in #Ucraina di 17 bambini deportati in #Crimea. Si aspetta che tanti… - nelloscavo : +++ #Ucraina Ecco il primo report della Commissione d'inchiesta Onu+++ #Russia ha commesso crimini di guerra. La t… - marenero08 : RT @nelloscavo: +++ #Putin riconsegna i primi bambini deportati+++ Il primo gruppo di 15 minorenni #Ucraina della regione di Kherson rila… - EllaCristiani : Una buona notizia dall’#Ucraina: Putin riconsegna i primi bambini deportati in Crimea: le immagini -