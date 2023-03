Tutti quei | Bagnaia | l' impensabile domanda di Mattarella

(Di giovedì 23 marzo 2023) Peccoè pronto a difendere il titolo della MotoGp, a partire dalla gara inaugurale sul circuito di Portimao, in Portogallo. Intervistato dal Corriere della Sera, il pilota della Ducati ha svelato un retroscena sull'incontro con Sergio: “Ero molto emozionato quando ho fatto il mio discorso al Quirinale. Ma il presidente mi ha fatto sentire tranquillo, mi ha sorpreso molto sotto questo suo aspetto”. Non solo, perché il capo di Stato si è rivelato “interessatissimo alle moto: voleva sapere a che cosa servivanoi bottoni. È stato bello poterglieli spiegare uno a uno”. Tornando alla MotoGp,ha buone sensazioni per questa stagione: “La nuova moto è partita benissimo, funziona già meglio della vecchia. È più ‘fisica', la chiedevo da un po' e ci siamo arrivati. Ma c'è ancora margine, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : A tutti quei papà costretti a salutare i propri figli per doverne difendere il futuro e la libertà #festadelpapà… - AngeloCiocca : Auguri a tutti quei PAPÀ che, ogni giorno, vivono la straordinaria avventura di crescere un figlio !!! E pensare ch… - _Nico_Piro_ : #19marzo buona Festa del Papà a tutti, in particolare a quei figli che hanno perso i padri in un cantiere, una fabb… - Monnalisarara : RT @Team_soleil_gf6: Edoardo ieri,dopo tutti quei paparazzi. Non ho dubbi, ma nemmeno certezze ?? #donnalisi - Team_soleil_gf6 : Edoardo ieri,dopo tutti quei paparazzi. Non ho dubbi, ma nemmeno certezze ?? #donnalisi -

Andremo a giocarcela col Südtirol a viso aperto, possiamo mettere in difficoltà. Il Bari ... Il mister mi manda in campo inmomenti perché pensa che posso aiutare la squadra con le mie ...... all'interno dell'atrio di Palazzo Zanca, per illustraregli investimenti ferroviari in ... sia passeggeri sia merci, e di far circolareconvogli cargo a standard europeo che hanno un peso e ...Il testo è pensato per contrastare in particolare la diffusione del cosiddetto ' pezzotto ': il termine mutuato dal dialetto napoletano racchiudesistemi illegali che consentono di ...

Infissi e caldaie, arriva il salvagente per cessione dei crediti e sconti in fattura Il Sole 24 ORE

Ecco un estratto. LA JUVE – «Quell’insegnamento, insieme a tutti quelli che ho imparato alla Juve, li ho portati con me ovunque. Se ci penso, ho speso alla Juve praticamente la metà della mia vita, e ...In quegli anni la Cia mise in piedi il carcere di Abu Ghraib che ... perché la legge di un tribunale deve essere uguale per tutti. Due guerre immotivate. Due crimini disgustosi: deportazione di ...