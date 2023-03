“Tutti i sogni ancora in volo”, Massimo Ranieri il 14 luglio al Carditello Festival (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguirà anche quest’estate il meraviglioso viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il suo ultimo e acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” ideato e scritto con Edoardo Falcone. Dopo aver conquistato i principali teatri italiani, Massimo Ranieri porterà il suo show al Carditello Festival 2023: l’appuntamento è fissato per Il 14 luglio al Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta). Sarà la prima volta che l’artista si esibirà nello splendido Sito borbonico situato nella provincia di Caserta, nel cuore della Campania Felix. Sarà una straordinaria serata live, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguirà anche quest’estate il meraviglioso viaggio di, insieme al suo pubblico, con il suo ultimo e acclamato spettacolo “in” ideato e scritto con Edoardo Falcone. Dopo aver conquistato i principali teatri italiani,porterà il suo show al2023: l’appuntamento è fissato per Il 14al Real Sito di(San Tammaro, Caserta). Sarà la prima volta che l’artista si esibirà nello splendido Sito borbonico situato nella provincia di Caserta, nel cuore della Campania Felix. Sarà una straordinaria serata live, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti ...

