Turismo sostenibile sul Terminillo, Legambiente: "Puntare sulla destagionalizzazione"

Rieti – "Per il Terminillo servono interventi reali di destagionalizzazione della fruizione turistica – commentano Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Gabriele Zanin presidente del Circolo Centro Italia di Rieti – così da creare le condizioni di sviluppo di Turismo sostenibile, decomprimendo una frequentazione sciistica sempre più concentrata in pochissime settimane, ed enormemente impattante nei fine settimana di neve, per la vivibilità delle giornate e la biodiversità intorno alle cime. É quanto chiediamo da tempo per la montagna del reatino anche con il nostro Dossier Neve Diversa. I progetti che potranno arrivare sul Terminillo devono prioritariamente riguardare infatti proprio la cura dei sentieri perché siano più godibili dai camminatori, l'adeguamento ...

