Tunisia, nuovo naufragio di un barcone stracolmo di migranti: «Almeno 5 morti annegati e 28 dispersi». Erano diretti a Lampedusa (Di giovedì 23 marzo 2023) Una nuova tragedia della disperazione sarebbe occorsa nelle scorse ore nel tratto di mare che separa l’Italia – la sua ultima propaggine Lampedusa – dalle coste nordafricane. Un barcone partito dalla regione di Sfax, in Tunisia, si sarebbe capovolto al largo delle coste tunisine, provocando la morte di Almeno cinque migranti. È quanto ha reso noto l’ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). «Cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi», ha dichiarato Romdhane Ben Amor di Ftdes, spiegando che il barcone è affondato «perché era sovraccarico», trasportando 38 persone. La maggior parte dei migranti, compresi i cinque ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Una nuova tragedia della disperazione sarebbe occorsa nelle scorse ore nel tratto di mare che separa l’Italia – la sua ultima propaggine– dalle coste nordafricane. Unpartito dalla regione di Sfax, in, si sarebbe capovolto al largo delle coste tunisine, provocando la morte dicinque. È quanto ha reso noto l’ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). «Cinque corpi disono stati recuperati e altri cinquesono stati salvati, ma 28 risultano ancora», ha dichiarato Romdhane Ben Amor di Ftdes, spiegando che ilè affondato «perché era sovraccarico», trasportando 38 persone. La maggior parte dei, compresi i cinque ...

