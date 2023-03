(Di giovedì 23 marzo 2023) La Guardia costierana ha fatto sapere di aver bloccato da30 tentativi di migrazione irregolare a partire dalle coste di Sfax e Chebba, soccorrendo 2.034 persone a bordo di imbarcazioni in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Tunisi, bloccate 30 partenze da ieri, rinvenuti 7 cadaveri -

La Guardia costiera tunisina ha fatto sapere di aver bloccato da ieri 30 tentativi di migrazione irregolare a partire dalle coste di Sfax e Chebba, soccorrendo 2.034 persone a bordo di imbarcazioni in ...... le partenze dalle sue coste sono state per lo più. Ma adesso, il 'tappo' della Tunisia ... Per risolvere queste difficoltà economiche, il governo dista negoziando un prestito col Fondo ...Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale disu Facebook precisando che ben 28 partenze sono statenella sola giornata di ieri. Dei 1509 migranti soccorsi, 1488 sono ...

Tunisi, bloccate 30 partenze da ieri, rinvenuti 7 cadaveri TUNISI RagusaNews

(ANSA) - TUNISI, 23 MAR - Il rafforzamento della collaborazione Italia-Tunisia nel settore dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili è stato al centro di un incontro tra l'ambasciatore d'Italia ...(ANSA) - TUNISI, 23 MAR - La Guardia costiera tunisina ha fatto sapere di aver bloccato da ieri 30 tentativi di migrazione irregolare a partire dalle coste di Sfax e Chebba, soccorrendo 2.034 persone ...