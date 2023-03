(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “La, a causa dei ceppi resistenti ai farmaci. E’ brutto da dire perché dine abbiamo avuta troppa e non ne vorremmo più sentire parlare. Ma i micobatteri resistenti cominciano a preoccuparci davvero”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), oggi a Roma, a margine dell’incontro ‘We stand with public health: a call to action for infectious disease’, organizzato insieme alla Società italiana di medicina generale e cure primarie (Simg), alla vigilia della giornata mondiale della. “Parliamo di una malattia in”, continua Andreoni. “E questo è un po’ inevitabile perché la globalizzazione ha tanti aspetti positivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : 'Tubercolosi in ripresa, ricomincia a fare paura' - News24_it : 'Tubercolosi in ripresa, ricomincia a fare paura' - fisco24_info : 'Tubercolosi in ripresa, ricomincia a fare paura': (Adnkronos) - Andreoni: 'Anche il bacillo tubercolare, che conos… -

... organizzato insieme alla Società italiana di medicina generale e cure primarie (Simg), alla vigilia della giornata mondiale della. 'Parliamo di una malattia in', continua ...... organizzato insieme alla Società italiana di medicina generale e cure primarie (Simg), alla vigilia della giornata mondiale della. "Parliamo di una malattia in", continua ...... piegata dalla). Judith Cabaud, la biografia di Eugenio Zolli che ha incontrato Cristo ... è stata una invenzione fulminante di sua madre durante una. Un'attrice in erba capace anche ...

Sanità, Ruggeri (M5S): "Ecco come rinforzare i pronto soccorso" Vivere Pesaro

a call to action for infectious disease’, organizzato insieme alla Società italiana di medicina generale e cure primarie (Simg), alla vigilia della giornata mondiale della tubercolosi. “Parliamo di ...Il Museo dei Sanatori riprende le sue attività culturali con un appuntamento speciale in occasione della Giornata Internazionale della Tubercolosi 2023.