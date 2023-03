Trump tenuto sulla graticola dai magistrati liberal che gestiscono almeno 4 inchieste contro il tycoon (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Gran Giurì che sta valutando le prove contro l’ex-presidente degli Stati Uniti, Donald Trump accusato di aver pagato 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels, con cui aveva avuto una relazione, per ottenere il suo silenzio, non si occuperà di questo caso fino alla prossima settimana, rivelano fonti citate da Abcnews, spiegando che la riunione di oggi sarà dedicata ad un altro caso. Slitta, dunque, ancora la decisione sulla possibile incriminazione di Donald Trump per il caso Stormy Daniels visto che, solitamente, i giurati del Gran Giurì vengono convocati tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì. E, quindi, si prevede che torneranno lunedì ad occuparsi della vicenda Trump. In questa occasione, riferiscono ancora le fonti citate da Abcnews, potrebbero ascoltare ancora un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Gran Giurì che sta valutando le provel’ex-presidente degli Stati Uniti, Donaldaccusato di aver pagato 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels, con cui aveva avuto una relazione, per ottenere il suo silenzio, non si occuperà di questo caso fino alla prossima settimana, rivelano fonti citate da Abcnews, spiegando che la riunione di oggi sarà dedicata ad un altro caso. Slitta, dunque, ancora la decisionepossibile incriminazione di Donaldper il caso Stormy Daniels visto che, solitamente, i giurati del Gran Giurì vengono convocati tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì. E, quindi, si prevede che torneranno lunedì ad occuparsi della vicenda. In questa occasione, riferiscono ancora le fonti citate da Abcnews, potrebbero ascoltare ancora un ...

