Trump, il piano per rendere il suo arresto uno show La mossa per riprendersi la Casa Bianca: fare il "martire" (Di giovedì 23 marzo 2023) Donald Trump sta per preparare lo show del suo arresto. L'ex presidente Usa ha deciso di trasformare la sua cattura in una mossa elettorale per farsi rieleggere alla Casa Bianca. Avrebbe detto ai suoi consiglieri - si legge sul Corriere della Sera - che vuole essere ammanettato quando si presenterà volontariamente al tribunale di Manhattan. E avrebbe aggiunto che, se pure gli sparassero davanti all’edificio, diventerebbe «un martire» e la sua vittoria nelle elezioni presidenziali del 2024 sarebbe assicurata. Domenica scorsa Maggie Haberman, reporter premio Pulitzer del New York Times, diceva alla Cnn che Trump era «molto in ansia» per la probabile incriminazione relativa a pagamenti effettuati nel 2016 a Stormy Daniels con fatture false e presunti fondi ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 marzo 2023) Donaldsta per preparare lodel suo. L'ex presidente Usa ha deciso di trasformare la sua cattura in unaelettorale per farsi rieleggere alla. Avrebbe detto ai suoi consiglieri - si legge sul Corriere della Sera - che vuole essere ammanettato quando si presenterà volontariamente al tribunale di Manhattan. E avrebbe aggiunto che, se pure gli sparassero davanti all’edificio, diventerebbe «un» e la sua vittoria nelle elezioni presidenziali del 2024 sarebbe assicurata. Domenica scorsa Maggie Haberman, reporter premio Pulitzer del New York Times, diceva alla Cnn cheera «molto in ansia» per la probabile incriminazione relativa a pagamenti effettuati nel 2016 a Stormy Daniels con fatture false e presunti fondi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omarsivori : Trump e l'arresto trasformato in showLa mossa per riprendersi la Casa Bianca - VerdeVetriolo : @Ghibli970 @VEParsi1 La qualità delle opinioni di Parsi sarebbe bassissima anche se avesse i followers di Trump, ma… - MariuLombo : La lezione mancata dell'Iraq... - solagimma : Donald #Trump ieri ha fatto una dichiarazione pubblica in cui ha specificato di avere un piano per 'smantellare lo… - interrisnews : I tempi dell'#arresto, che sarebbe il primo di un ex presidente Usa, appaiono ancora #incerti. #Trump aveva annunci… -