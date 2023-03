"Trump arrestato", ma sono foto fake create dall'intelligenza artificiale. Già virali (Di giovedì 23 marzo 2023) Donald Trump non è stato arrestato, come lui stesso aveva annunciato, ma già circolano in rete le foto (fake) che lo ritraggono mentre scappa dagli agenti, in manette e in prigione, con Melania che protesta.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 marzo 2023) Donaldnon è stato, come lui stesso aveva annunciato, ma già circolano in rete le) che lo ritraggono mentre scappa dagli agenti, in manette e in prigione, con Melania che protesta....

