Truffe romantiche sui social | donne sole le vittime del falso ufficiale Larry Brooks

(Di giovedì 23 marzo 2023) Otto arresti, in 3 anni il gruppo criminale aveva 'incassato' 400 mila euro. Utilizzavano falsi profili, con descrizioni e foto affascinanti, per convincere lea inviare loro denaro. ...

gli scammer si sono spostati verso giveaway gratuiti eNotizie Sebbene anche i truffatori sentano il freddo del crypto winter, con una diminuzione dei ricavi del 46% , alcuni ...Si tratta delle cosiddette truffe romantiche o conosciute come le " romance scam " in danno di persone fragili, in particolare donne, che manipolate da abili truffatori acconsentono a versare ingenti ...

Eric Jardine, responsabile della ricerca sui crimini informatici di Chainalysis, ha sottolineato che i truffatori non si limitano a riproporre lo stesso copione, ma sono in grado di adattarsi.«Voglio passare tutta la vita con te, ti darò il figlio che non hai mai avuto. Ma adesso ho bisogno di soldi: sono in missione in Siria, per congedarmi dall’esercito devo pagare il mio governo». Il ge ...