Trovato morto Luca Bergia, batterista e fondatore dei Marlene Kuntz, aveva 54 anni (Di giovedì 23 marzo 2023) È stato Trovato morto a 54 anni Luca Bergia, storico batterista e fondatore dei Marlene Kuntz, che dopo 30 anni aveva lasciato la band per insegnare scienze È morto a 54 anni Luca Bergia, storico batterista e fondatore dei Marlene Kuntz. Il musicista è stato Trovato privo di vita stamattina nel suo appartamento di Cuneo. Ignote al momento le cause del decesso e la data dei funerali. Bergia si era ritirato dalle scene nel dicembre 2020 per dedicarsi all’insegnamento di scienze alle scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) È statoa 54, storicodei, che dopo 30lasciato la band per insegnare scienze Èa 54, storicodei. Il musicista è statoprivo di vita stamattina nel suo appartamento di Cuneo. Ignote al momento le cause del decesso e la data dei funerali.si era ritirato dalle scene nel dicembre 2020 per dedicarsi all’insegnamento di scienze alle scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Trovato morto in casa, niente autopsia, dichiarato decesso per “cause naturali”. Ecco come si nascondono i casi di… - reportrai3 : ??L'ex collaboratore di giustizia Armando Palmeri è stato trovato morto ieri pomeriggio nella sua abitazione di Part… - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto dopo sette mesi, in un appartamento del quartiere di S.Agabio a Novara, Pier Attilio Trivulz… - Tanianerz : Il murale di #Jorit, iniziato ieri, al Liceo Vittorini di Napoli, per ricordare Mario Paciolla, cooperatore e giorn… - servizialbatros : RT @itsmeback_: Trovato morto in casa sua seduto su una sedia il migliore amico di papà. Qualche mese fa stessa sorte per la moglie che e a… -