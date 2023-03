Trovato morto il bimbo di 4 anni caduto nel fiume Adigetto in provincia di Rovigo (Di giovedì 23 marzo 2023) I vigili del fuoco hanno riTrovato il corpo di un bambino di 4 anni nel fiume Adigetto a Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo. Del bimbo si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. I pompieri hanno individuato il corpo poco prima della mezzanotte, mentre in gommone perlustravano quel tratto del fiumo. Il cadavere galleggiava a circa 700 metri dal punto in cui stava giocando l’ultima volta che era stato visto vivo dai genitori. La dinamica dei fatti è ancora da accertare. Il bambino era andato con il padre a trovare alcuni parenti che vivono vicino all’argine del fiume. In un attimo, anche se i grandi lo tenevano sotto controllo, è sparito. Il sospetto che fosse caduto nel fiume è arrivato subito. Le ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) I vigili del fuoco hanno riil corpo di un bambino di 4nela Villanova del Ghebbo indi. Delsi erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. I pompieri hanno individuato il corpo poco prima della mezzanotte, mentre in gommone perlustravano quel tratto del fiumo. Il cadavere galleggiava a circa 700 metri dal punto in cui stava giocando l’ultima volta che era stato visto vivo dai genitori. La dinamica dei fatti è ancora da accertare. Il bambino era andato con il padre a trovare alcuni parenti che vivono vicino all’argine del. In un attimo, anche se i grandi lo tenevano sotto controllo, è sparito. Il sospetto che fossenelè arrivato subito. Le ...

