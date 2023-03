Tre stage e 120 convocazioni, ma contro l’Inghilterra Mancini schiera l’Italia dell’Europeo (La Stampa) (Di giovedì 23 marzo 2023) Tre stage e 120 convocazioni in tutto in venti mesi eppure contro l’Inghilterra l’Italia di Mancini sarà la stessa che ha vinto l’Europeo. Lo scrive La Stampa in un articolo a firma di Guglielmo Buccheri. Di quella formazione, Mancini ha escluso solo gli infortunati. “Il giro d’Italia di Roberto Mancini, gioco forza, lo riporta al punto di partenza, venti mesi dopo la festa europea di Wembley e centoventuno giocatori cercati, provati e tenuti in sospeso (pochi) e rimandati (quasi tutti). Così accade che dentro ad uno stadio Maradona colorato di azzurro Nazionale i riflettori siano, di fatto, per i campioni d’Europa in carica per buona pace di chi si candida a sostituirli e di chi li aveva messi sul banco degli imputati, non a torto, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Tree 120in tutto in venti mesi eppuredisarà la stessa che ha vinto l’Europeo. Lo scrive Lain un articolo a firma di Guglielmo Buccheri. Di quella formazione,ha escluso solo gli infortunati. “Il giro d’Italia di Roberto, gioco forza, lo riporta al punto di partenza, venti mesi dopo la festa europea di Wembley e centoventuno giocatori cercati, provati e tenuti in sospeso (pochi) e rimandati (quasi tutti). Così accade che dentro ad uno stadio Maradona colorato di azzurro Nazionale i riflettori siano, di fatto, per i campioni d’Europa in carica per buona pace di chi si candida a sostituirli e di chi li aveva messi sul banco degli imputati, non a torto, ...

