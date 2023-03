Travaglio “bacchetta” Massimo Fini per un articolo sul Duce che sarebbe piaciuto a Montanelli (Di giovedì 23 marzo 2023) Bastian contrari si nasce. È questione di pelle, anzi pellaccia. Dev’essere dura o comunque tale da resistere alle incandescenti temperature dello zeitgeist, l’implacabile spirito del tempo da cui spesso germogliano i duri e puri del conformismo «senza se e senza ma». Viene in mente, ad esempio, un Massimo Fini. Simpatico o antipatico che sia, lui bastian contrario lo è davvero. Non per niente è uno di quei rari giornalisti refrattari a “legare il ciuccio“ dove vuole il padrone, regola aurea di ogni redazione che si rispetti, specialmente (e paradossalmente) in quelle in cui staziona la stampa sedicente “libera e indipendente” (il nostro “ciuccio” è invece politico e, quindi, senza trucco e senza inganno). Massimo Fini è una firma di punta del Fatto Quotidiano Prova ne sia l’articolo pubblicato oggi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Bastian contrari si nasce. È questione di pelle, anzi pellaccia. Dev’essere dura o comunque tale da resistere alle incandescenti temperature dello zeitgeist, l’implacabile spirito del tempo da cui spesso germogliano i duri e puri del conformismo «senza se e senza ma». Viene in mente, ad esempio, un. Simpatico o antipatico che sia, lui bastian contrario lo è davvero. Non per niente è uno di quei rari giornalisti refrattari a “legare il ciuccio“ dove vuole il padrone, regola aurea di ogni redazione che si rispetti, specialmente (e paradossalmente) in quelle in cui staziona la stampa sedicente “libera e indipendente” (il nostro “ciuccio” è invece politico e, quindi, senza trucco e senza inganno).è una firma di punta del Fatto Quotidiano Prova ne sia l’pubblicato oggi ...

