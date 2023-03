Travaglio a La7: “Berlusconi e Salvini sono putiniani ufficiali. Poi ci sono quelli che fingono di non esserlo stati, come Meloni e Crosetto” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Berlusconi e Salvini sono i putiniani ufficiali, dichiarati e conclamati. Non hanno mai nascosto le loro simpatie e i loro accordi con la Russia. Ma ci sono anche quelli che fanno finta di non essere stati putiniani“. sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che a riguardo legge alcuni stralci del suo ultimo libro, ‘Scemi di guerra’ (ed. Paper First): “Giorgia Meloni, che ora fa la super-atlantista, nel 2015 a Otto e Mezzo disse: ‘Putin è meglio di Renzi’. Ora, io non ho mai avuto una grande stima di Renzi ma ci rendiamo conto? Meloni ha paragonato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “, dichiarati e conclamati. Non hanno mai nascosto le loro simpatie e i loro accordi con la Russia. Ma ciancheche fanno finta di non essere“.le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che a riguardo legge alcuni stralci del suo ultimo libro, ‘Scemi di guerra’ (ed. Paper First): “Giorgia, che ora fa la super-atlantista, nel 2015 a Otto e Mezzo disse: ‘Putin è meglio di Renzi’. Ora, io non ho mai avuto una grande stima di Renzi ma ci rendiamo conto?ha paragonato il ...

