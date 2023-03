“Tragedia in vista”. Meloni lancia l'allarme all'Ue sul patto di stabilità (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgia Meloni è Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, con una serie di argomenti all'ordine del giorno che hanno causato numerose polemiche in Italia nelle ultime settimane. “Quello dei migranti è un tema considerato oggi centrale, qualcosa che era impensabile fino a qualche mese fa e viene seguito passo passo dal Consiglio. Dal vertice mi aspetto passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio, posso dire che sono soddisfatta dall'ultima versione della bozza di conclusioni che sta girando. Nel testo si chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda la verifica al prossimo Consiglio Ue”, le prime parole della leader del governo italiano al suo arrivo in Belgio. Meloni “confida” poi in una soluzione di “buon senso” sul tema delle auto e dei biocarburanti, con la ricerca di un compromesso sui carburanti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgiaè Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, con una serie di argomenti all'ordine del giorno che hanno causato numerose polemiche in Italia nelle ultime settimane. “Quello dei migranti è un tema considerato oggi centrale, qualcosa che era impensabile fino a qualche mese fa e viene seguito passo passo dal Consiglio. Dal vertice mi aspetto passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio, posso dire che sono soddisfatta dall'ultima versione della bozza di conclusioni che sta girando. Nel testo si chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda la verifica al prossimo Consiglio Ue”, le prime parole della leader del governo italiano al suo arrivo in Belgio.“confida” poi in una soluzione di “buon senso” sul tema delle auto e dei biocarburanti, con la ricerca di un compromesso sui carburanti ...

